No dia 14 de novembro celebra-se o Dia Mundial da Diabetes. Apesar da informação sobre o tema ser cada vez maior, o consumo de produtos açucarados continua a revelar-se demasiado elevado. Além da obesidade e dos riscos para a saúde, também a pele sente os efeitos dos doces em excesso, já que muito açúcar pode causar inflamação e até mesmo estar na origem de problemas de pele como a rosácea.

Ao insistir no alerta, a Organização Mundial da Saúde reduziu o valor recomendado de açúcar de 10% para 5% numa dieta de 2.000 calorias diárias. O número equivale a 20 gramas (100 calorias ou um pouco mais de cinco colheres de chá), sendo que uma lata de refrigerante tem normalmente o dobro do recomendado, ou seja, até 40 gramas de açúcar.

O consumo em excesso pode mesmo tornar-se um vício – quanto maior a quantidade de açúcar, mais precisamos dele. E o inverso também acontece: quanto menor for a quantidade ingerida, menor é a necessidade do mesmo, e ainda se melhora o paladar, o funcionamento intestinal e até a disposição. O resultado é um organismo mais saudável e uma pele mais bonita.

Siga estas 5 sugestões para começar um detox de açúcar:

- Lembre-se que o excesso de sal pode gerar mais desejo por doces.

- Beba água quente com limão. A fruta tem um efeito de alcalinização e descarga de toxinas, além do seu alto potencial antioxidante, proveniente da vitamina C.

- Aposte no abacaxi ao pequeno-almoço e também num suplemento probiótico para reequilibrar o açúcar no sangue e melhorar o funcionamento intestinal.

- Evite produtos lácteos e cafeína em excesso. Os lácteos são de difícil digestão e o café vai sobrecarregar o fígado, que já está com excesso de trabalho.

- Por fim, combine uma alimentação saudável com a prática de exercício físico regular. A sua pele responderá rapidamente.