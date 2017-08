Depois de ter colaborado com a marca em projetos como Before the Light, onde vários talentos da música davam a conhecer um pouco mais da sua personalidade através dos seus hábitos de beleza, a artista de 28 anos foi agora escolhida para ser a nova embaixadora global do universo de beleza da YSL. A sua primeira campanha vai chamar-se Tatouage Couture.

"A YSL Beauty sempre foi uma das minhas marcas preferidas. Tal como em moda e beleza, a capacidade da marca de combinar um estilo elegante com um lado mais irreverente é para mim uma das melhores formas de expressão. Estou muito entusiasmada por trabalhar com esta marca incrível", declarou a atriz da série Big Little Lies.

A parceria com a artista faz parte do processo de renovação da marca desde a entrada de Tom Pecheux como diretor internacional da divisão de beleza da YSL. A nova coleção e os produtos de outono/inverno estarão disponíveis no final de agosto.