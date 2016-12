pub

The Perfume Collection oferece seis incríveis experiências diferentes, com as suas sugestivas notas, representam seis momentos completamente distintos. Seis perfumes unissexo que nos transportam, com a sua fragrância, desde os momentos íntimos aos momentos mais casuais do quotidiano. Cada aroma evoca uma memória única e desperta uma sensação familiar de pertença, uma vontade irresistível de voltar a casa, onde quer que esteja.

Estas fragrâncias foram desenvolvidas em colaboração com dois dos mais conceituados perfumistas à escala internacional: Alberto Morillas e Jérôme Epinette.

Cada perfume custa 29,99€.