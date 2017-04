Wellbeing Week

Se está a precisar de relaxar e recarregar baterias, este é o programa ideal. A Wellbeing Week, no Martinhal Cascais, oferece um programa especial, de 1 a 5 de março, onde pode desfrutar de várias atividades: yoga terapêutico, HotPodyoga, passeio de bicicleta pelo Guincho, workshops de mindfullness, alimentação saudável e muito mais. Se já não for a tempo, não desespere, esta é a primeira das várias Wellbeing Weeks. Fique atenta!

Love is in the Hair

Um bom hair day é uma das chaves para aumentar a confiança de qualquer mulher e, reconhecendo a importância de um cabelo bonito e bem tratado, a L’Oréal Professionnel disponibiliza-se a realizar diagnósticos capilares nos mais de 400 salões parceiros. Os diagnósticos são feitos por profissionais e estão disponíveis gratuitamente sob marcação durante todo o mês.

Float in Spa

No Dia internacional da Mulher todas gostamos de uma atenção extra e, para assinalar a data, o Float in Spa preparou um programa especial que se inicia com uma relaxante Esfoliação Corporal e finaliza com uma massagem à escolha. Além disso, neste dia pode aproveitar os 20% de desconto nos tratamentos faciais.

Nova Organii no Porto

Em março chega a nova Organii ao Porto. A marca dedicada exclusivamente ao biológico e ao ecológico surge "ainda mais orgânica" com um conjunto de workshops (fraldas, babywearing e makeup) e oferece aos clientes um mini tratamento gratuito: Prepare-se para a primavera. Tel.: 22 092 50 20

Hair Fashion Weeks

E que tal contribuir para uma ação de solidariedade enquanto arranja o cabelo? A 3.ª edição da Hair Fashion Weeks de Jean Louis David, que decorre de 13 a 26 de março, disponibiliza packs promocionais de Coloração e Corte, com €1,5 do valor de venda a reverter a favor da Associação Laço.

Caudalie Vinothérapie Spa

No Caudalie Vinothérapie Spa a sugestão é juntar as amigas e aproveitar um momento de puro relaxamento, presenteado com a vista panorâmica sobre a cidade do Porto e o rio Douro. O programa começa com um dos tratamentos mais conhecidos – o Crushed Cabernet Scrub. Segue-se uma massagem adelgaçante e, para terminar na perfeição e mimar ainda mais as clientes, o Spa oferece um mini tratamento facial. Tel.: 22 013 31 00

Por Adriana Fernandes