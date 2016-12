A marca de lingerie acaba de revelar as imagens dos bastidores da nova campanha, nas quais a supermodelo Jasmine Tookes revela as suas estrias sem photoshop.

O anjo da Victoria's Secret Jasmine Tookes foi a modelo escolhida para a nova campanha do Bright Night Fantasy Bra (Sutiã Fantasia Noite Brilhante). Nas imagens, a supermodelo de 25 anos surge segura e feliz, com um corpo perfeito e sensual, sem esconder as estrias que tem nas coxas.





Victoria's Secret , que é conhecida (e fortemente criticada) pelo uso excessivo de photoshop, decidiu dar um passo para se aproximar da realidade das suas fãs e consumidoras, mostrando que as angels também têm falhas e que isso não as torna menos bonitas.

As imagens não passaram despercebidas e as reações têm sido muito positivas, com elogios vindos quer da imprensa internacional quer do público em geral.





O Fantasy Bra é das peças mais importantes da Victoria's Secret. O mais recente, agora apresentado, está avaliado em 3 milhões de dólares. Será oficialmente apresentado na passerelle do desfile da marca, a decorrer já no próximo dia 5 de Dezembro, e será usado justamente por Jasmine, que será por isso a figura principal do evento.





O facto de o papel principal pertencer a Jasmine representa por si mais uma conquista, no que respeita à quebra de imposições e preconceitos no mundo da moda e da beleza.



O Fantasy Bra existe desde 1996 e é apresentado anualmente, numa versão atualizada, no grande desfile de anjos. Este ano, o 21.º em que é apresentado o Fantasy Bra, é apenas a 3.ª vez que uma mulher negra é escolhida para desfilar com este sutiã, ou seja, com a peça mais importante de todo o desfile. Antes de Tookes, apenas Tyra Banks (1997) e Selita Ebanks (2007) o tinham feito.





Resta-nos esperar que este tipo de notícia se torne tão comum que deixe de ser notícia.







Por Mariana Abreu Garcia