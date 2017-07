Há muito que as fãs da marca pediam uma loja no centro de Lisboa e a marca norte-americana de maquilhagem fez-lhes finalmente a vontade. O seu primeiro espaço no Chiado é uma flashship store e vai contar com algumas das linhas mais icónicas da marca, como as 24 cores de Lip Lingerie, os 24 tons de bases da coleção Total Control Drop Foundation e ainda o mais recente lançamento da Lip Ink Eye. Serão mais de 2000 produtos, acessórios e os famosos pincéis da marca.

Para celebrar esta abertura, a marca organiza "a melhor pool party de Lisboa sem pool" e preparou várias surpresas. Durante a abertura são muitos os brindes disponíveis para quem quiser visitar a nova loja. Outra grande novidade é o espaço de treino que estará aberto todos os domingos e onde especialistas e curiosos poderão trocar impressões ou dar os primeiros passos no universo da maquilhagem. Uma forma de aproximar as portuguesas da maquilhagem. As inscrições para estas "aulas", as Sundays@Chiado, são limitadas e têm de ser feitas na loja ou por e-mail para chiado@nyxcosmetics.com.

A nova loja da NYX Professional Make Up abre ao público no dia 14 de julho, no Chiado, na Rua do Loreto, 18, em Lisboa.