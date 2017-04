A nutricionista Maria João Ibérico Nogueira, autora do livro Dieta à sua Medida, deixa cinco conselhos para aplicar na hora de fazer as compras.

1. Nunca vá ao supermercado de estômago vazio



Se for ao supermercado com fome acaba por fazer compras por impulso e, a maior parte das vezes, compra o que não deve. Quando estamos saciados somos mais racionais e compramos apenas o essencial.





2. Faça uma lista de tudo o que precisa e limite-se a ela





Ir ao supermercado com uma lista de compras ajuda-nos a ter autocontrolo, é mais difícil comprar alimentos dispensáveis. Além disso, ajuda-nos a poupar tempo e obriga-nos a organizar as refeições da semana.





3. Compre legumes frescos, mas também congelados.





É fundamental ter sempre legumes congelados. As refeições principais devem ser sempre acompanhadas por legumes, se os frescos acabarem a meio da semana, compense com os congelados.





4. Aprenda a ler os rótulos





A primeira coisa que deve fazer é ler os ingredientes do produto, que estão por ordem de grandeza: a primeira informação corresponde ao nutriente em maior quantidade e a última ao ingrediente em menor quantidade (não lhe interessa comprar um sumo de laranja em que a laranja aparece quase no final da lista de ingredientes).





5. Decifre a informação



Mais uma vez, tenha em atenção a rotulagem alimentar. As calorias são importantes, mas não se esqueça de ver por produto e não por 100g/100ml, a embalagem traz mais quantidade que a referida. Olhe também para os lípidos (gorduras) para evitar trazer para casa alguns alimentos que pensa serem muito saudáveis, mas na verdade estão recheados de gordura. Por exemplo, as bolachas integrais podem ser piores que as ditas normais. A adição de fibra retira bastante sabor às bolachas e, por isso, os fabricantes acrescentam gordura para compensar.

Por Adriana Fernandes