Com um estilo irreverente, este ícone de moda e beleza foi considerado pela revista Forbes uma das mulheres mais influentes no mundo do Instagram. Baddie afirma que não consegue viver sem batom e sombra dos olhos, como se percebe pelas fotografias do seu Instagram.

Os looks e a forma de posar para as fotografias não só captaram a atenção do público mais jovem como de celebridades como Rihanna e Miley Cyrus, que são também suas seguidoras.

Baddie defende que vestir-se consoante a idade é algo absurdo e por isso garante que continuará a assumir uma postura irreverente e irónica. A marca Urban Decay é conhecida pela maquilhagem colorida e fora da caixa, por isso nada melhor do que escolher Baddie para ser uma das suas embaixadoras.