Sem filtros nem papas na língua, assim é Isabel Silva, carinhosamente tratada pelo público e por todos por ‘Belinha’. Desafiámos a apresentadora a responder-nos a algumas perguntas sobre a sua rotina, o seu segredo para estar em forma e comer bem, a motivação que a leva a correr todos os dias e, principalmente, pedimos-lhe que nos falasse sobre o seu primeiro livro: O Meu Plano do Bem.

Neste livro, Isabel Silva partilha o plano que segue à risca para uma vida saudável, com receitas e sugestões de treino diárias. São receitas acessíveis, saborosas e intuitivas, e as imagens, coloridas e cativantes, falam por si. Guacamole da Belinha, Húmus de tremoço ou Cheesecake com creme de caju – são apenas alguns exemplos que deixam qualquer um com água na boca.

Muito mais que um livro de receitas, "O Meu Plano do Bem" é um espelho do seu estilo de vida, onde inclui também a sua paixão pelo desporto e sobretudo pela corrida. Apesar de nem todos precisarmos de correr maratonas, o livro incentiva a encontrarmos um exercício que nos faça felizes e que nos ponha a mexer.

E por falar em mexer, não deixe de ver o vídeo que fizemos com Isabel Silva. Houve corridas, jogos com uvas e amoras e até um direto para a rede social Instagram. Mais: o vídeo contou com a participação especial do Caju, o cão mais fit de sempre!

O livro, uma publicação da Manuscrito Editora, está à venda por 17,50€ nas livrarias portuguesas.



Por Rita Silva Avelar