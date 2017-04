pub

Apresentado pela primeira vez em 1997, o perfume Halloween chega dentro de um ovo da Páscoa, numa campanha especial que a marca desenvolveu para esta época. Criada e desenhada por Max Gavarry, esta fragrância é dedicada a todas as mulheres misteriosas e tem na abertura notas como violeta, lima e banana; no coração, magnólia de Casablanca, tuberosa e pimenta; e na base, sândalo, mirra e baunilha de Madagáscar.





Na campanha visual pensada para a Páscoa, uma altura em que as amêndoas e o chocolate voltam a ser os presentes preferidos, a embalagem do Halloween surge ora dentro de uma caixa de ovos ora envolvida em tons violeta, com purpurinas a sair do interior de um ovo de chocolate.