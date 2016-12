pub

Com a chegada da época mais festiva do ano e a pensar nas suas clientes, o Slash apresenta o SLASH MENU FESTIVE. Este menu tem o brilho e o glamour que uma mulher necessita para deslumbrar nos jantares de Natal com amigos, colegas e família, e nas comemorações de Passagem de Ano para entrar no novo ano com o pé direito!





O SLASH MENU FESTIVE é composto por dois looks, ambos apanhados, que resultam da conjugação das novas tendências com as silhuetas clássicas. THE GLARE & THE SPARKLE, são a materialização de dois tipos de brilhos diferentes; THE GLARE um brilho mais discreto e sofisticado, apropriado para qualquer festa e THE SPARKLE uma faísca de glamour, um brilho tão forte que vai garantir ser o centro das atenções.