“Quem é Mademoiselle Rochas? Uma jovem parisiense, alegre, viva e divertida, com uma certa frescura, e um je ne sais quoi tipicamente francês.” A campanha de vídeo do novo perfume da marca desenrola-se pelas ruas e esplanadas de Paris.

pub

Inspirado em duas fragrâncias icónicas, Femme e Madame, Mademoiselle Rochas é um perfume pensado para mulheres com uma personalidade forte. Criado pela perfumista Anne Flipo, o aroma desperta com notas de frutos vermelhos (groselha, amora) e de folha de hera; tem no coração uma explosão floral, pétalas de rosa dos campos de flores Rochas, uma profusão de jasmim egípcio e um acorde de violetas. Por fim, as notas de base são de sândalo, âmbar-cinza e almíscares Chantilly. A embalagem contém o pormenor do laço de seda, um símbolo emblemático da marca (está costurado nos forros de todos os casacos Rochas) que envolve o topo do frasco.

A par do lançamento desta fragrância, a marca Rochas lançou uma campanha de vídeo que é uma aventura de uma mulher, a atriz Noémie Schmidt, pela cidade das luzes. Na campanha, observamos a personagem principal, num primeiro plano, a tomar banho e a perfumar-se com o novo Mademoiselle Rochas e de seguida a passear pelas ruas da cidade, em stilletos. Por fim, e já atrasada, a jovem tem um encontro com o seu namorado num café parisiense e rodeia-se mais tarde de amigos – que a surpreendem com uma caixa Rochas de onde salta… um pequeno cão.