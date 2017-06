Jean Paul Gaultier não faz nada de acordo com o "politicamente correto". Irreverente, ousado e abertamente adverso a tudo o que seja entediante, o criador sempre pincelou todas as suas criações com uma aura de diversão e de audácia. A sua mais recente fragrância é a imagem viva deste ADN. Scandal revela a divertida vida dupla da Madame La Ministre, uma política séria durante o dia e escandalosa durante a noite. A fragrância, numa embalagem facilmente identificável como sendo obra de Gaultier – um par de pernas viradas para cima – é sensual e fresca em simultâneo, com as notas de gardénia e toranja que remetem à infância e o mel e o patchouli a acrescentar o toque mais sedutor. Scandal chega às perfumarias no final de Agosto. Leia tudo sobre esta história escandalosa na Máxima de setembro.





Scandal Eau de Parfum 50 ml, €74,72, Jean Paul Gaultier







