Creme de mãos de Coco e Tangerina, €8,50, Greenland na Perfumes e Companhia

Máscara facial de melancia, €14,95, Skinfood na Sephora

Yuja Water C Cream Limão, Skinfood na Sephora

Volupte Tint in Balm no tom Catch me Orange, Yves Saint Laurent

Antioxdant Inner Beauty Boost com papaia e romã, €35, The Beauty Chef em www.net-a-porter.com

Spray de cabelo Tentação Ácida com vinagre de maçã, €8,29, Novex

Bálsamo labial Oh Yeahh! no tom Melon, €12,95, The Happiness Institute

Máscara facial em tecido revitalizante com extracto de romã, €2,99, Garnier

Exfoliante labial Fruit of Passion, €16,50, M.A.C

Sombra de olhos duplo efeito molhado e seco no tom Peach Blossom, €16,80, Collistar

Exfoliante de banho com extracto de laranja e toranja, €27, Cowshed

Bálsamo para Lábios de Maçã, €8,35, Comodynes

Toalhitas desmaquilhantes de água de coco, €6,95, Sephora

Blush com extracto de pêssego Papa Don’t Peach, €28,95, Too Faced

Lip Cushion no tom 010 Absolute Rass’Berry, €5,69, Catrice

Bolsa de maquilhagem estampado tutti-frutti, €275, Dolce&Gabbana em www.net-a-porter.com