pub

Foi a primeira edição, mas, a julgar pelas cerca de 4000 pessoas que passaram pelo Páteo da Galé, em Lisboa, de 31 de março a 1 de abril, parecia já ser a 10.ª. A verdade é que até às 19h de sexta-feira as portas do Máxima Beauty Summit ainda se encontravam fechadas e o que esperava a fila de pessoas que chegava à ribeira das naus estava ainda por desvendar. "Estou aqui desde as 17h27", dizia, de forma empolgada, a primeira pessoa da fila. Antes, decorria a entrega do Prémio Máxima de Beleza & Perfumes , que todos os anos distingue os melhores produtos de beleza laçados no mercado.

No primeiro dia, o evento arrancou com uma passadeira vermelha Sara Matos, Carina Caldeira, Adriane Garcia, Andreia Rodrigues, Ruben Rua, Anabela Teixeira, Raquel Strada, Bárbara Taborda ou Carolina Torres. De casa já cheia, depois de se abrirem as portas, muitas eram as curiosas com os mais de 2000 beauty bags oferecidos pela Máxima (tal era a curiosidade que muitos deles foram abertos logo ali). Pelas 19h30 começou o primeiro beauty talk, "usa cerveja no cabelo para criar um efeito de beach waves ou que Andreia Rodrigues tem um óleo de coco na cozinha e outro na casa de banho!



por onde passaram celebridades como. De casa já cheia, depois de se abrirem as portas,oferecidos pela Máxima (tal era a curiosidade que muitos deles foram abertos logo ali). Pelas 19h30 começou o primeiro beauty talk, " Os meus segredos de beleza ", com a apresentadora Carolina Torres a moderar a conversa das apresentadoras Raquel Strada e Andreia Rodrigues e a atriz Sara Matos. Ficámos a saber que Raquel Stradaou que Andreia Rodrigues

um grupo de italianas que estavam numa despedida de solteira em Lisboa e decidiram entrar; leitoras que só queriam cumprimentar a equipa da Máxima; ou vários homens que, atrás das mulheres, espreitavam curiosos as bancas das várias marcas, provavam os cocktails da Decanter e ouviam os talks de negócios. Foi o caso do talk "



Além das celebridades que passaram no primeiro dia pelo Máixma Beauty Summit, a 1 de abril, sábado, contámos com presenças inesperadas, comoe decidiram entrar;; ou vários homens que, atrás das mulheres, espreitavam curiosos as bancas das várias marcas,. Foi o caso do talk " Como criar um negócio de sucesso " com um painel de luxo moderado por Cátia Nobre, pivô da CMTV: Filipa Muñoz de Oliveira (Wiñk), Ana Ferreira-Hilário (Slash), Magda Lourenço (Nails4’Us), Cátia Curica (Organii). Todas elas partilharam alguns dos segredos que estão por detrás de negócios de sucesso e ficamos a saber, por exemplo, que algumas se inspiraram nos negócios de outras. A fórmula, dizia Ana Ferreira-Hilário, do Slash Creative Hair Studio, "está em viver naquela paixão dia após dia, todos os dias". O último talk, " A pele em cada idade ", contou com a presença de Paula Lobo Antunes (atriz), Sónia Balacó (atriz), Paula Mateus (Diretora da Vogue Portugal), Lia Jorge (especialista em Medicina Estética), numa agradável partilha de preocupações e truques de beleza moderada por Sofia Cerveira (atriz).

Entre os talks, muitas eram as pessoas que circulavam pelos espaços das marcas. Na Wiñk, por exemplo, a fila chegava a meio do pátio, onde se podia arranjar as sobrancelhas a metade do preço. Na Davines, personalizavam-se champôs com as fragrâncias preferidas, na Caudalie faziam-se diagnósticos de pele personalizados, com oferta de amostras, e apresentava-se com detalhe a gama Vine[activ], na Eisenberg davam-se a experimentar as várias fragrâncias e produtos da marca. Quem passou pelo corner da Avène ficou também a conhecer o novo conceito ecorresponsável: o Skin Protect Ocean Respect. A The Body Shop esteve a fazer sessões de maquilhagem e consultas faciais; a Pure Leaf convidava à prova dos chás de limão, pêssego ou menta; a Nails4’Us esteve a fazer aplicação de verniz gel com 50% de desconto. Por sua vez, a Kiehl's fez-se valer da máxima "Try before you buy" e deu a experimentar vários produtos; a pensar já no verão, a Elancyl esteve a mostrar o novo Slim Design Noite que atua contra a celulite; a Vichy fez diagnósticos de pele gratuitos e ainda promoveu um workshop de receitas saudáveis pelas 17h. A Oriflame esteve a fazer diagnósticos de pele e a oferecer amostras de produtos; a NYX Professional Makeup preparou um meet&greet com a presença da youtuber S3PO e os produtos estavam com 20% de desconto. Para os mais pequenos, Lúcia Piloto dedicou o espaço My Little Beauty ao cabelo das crianças e ofereceu o styling de cabelos; e por falar em styling, a Ricki Parodi esteve a apresentar os novos aparelhos para dar nova vida aos cabelos. Sem esquecer a vertente digital e a diversão, a ASUS esteve também a promover experiências interativas com os novos tablets, a RFM garantiu a música, e a granola de aveia e mel da Fitness foi essencial para nos dar vitalidade durante todo o evento.



Pelas 18h, Myriam Taylor, fundadora da marca Muxima, apresentou o conceito da marca de cabelos. E, pelas 19h, a hairstylist Olga Ferreira-Hilário, do Slash, fez tutoriais de cabelos a três leitoras da Máxima, que ganharam um passatempo. Tudo isto ao vivo, com uma plateia muito atenta a todas as sugestões e truques para replicar em casa.