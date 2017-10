Por Máxima, 16:42

Peter Philips, diretor criativo e de imagem para a maquilhagem da Dior, criou uma série de vídeos passo a passo especialmente pensados para a noite de Halloween e protagonizados por Bella Hadid.





A carregar o vídeo ... Dior Makeup para o Halloween com Bella Hadid



Nestes três tutoriais, a proposta de Philips é desafiar os limites dos best-sellers da marca, mostrando como os podemos usar de novas formas. Os looks Black Flower e Show Girl concentram-se nos olhos, o primeiro enfeitando-os com pétalas negras iluminadas por cristais, e o segundo com pálpebras metálicas sublinhadas por delineadores de olhos pretos e muitas estrelas e caveiras autocolantes. Já em Smokey Monster, o olhar torna-se mais escuro e é adornado com pedras brilhantes. Nos três looks, os lábios são bastante pigmentados.

Veja o passo a passo nos vídeos abaixo:





A carregar o vídeo ... Passo a passo: Black Flower Look by Peter Philips











A carregar o vídeo ... Passo a passo: Halloween show girl look by Peter Philips









A carregar o vídeo ... Passo a passo: Smokey Monster Look by Peter Philips