Com os dias a ficarem maiores e as temperaturas a subirem, ficamos com mais energia e vontade de mostrar o corpo. É chegada a hora de começar a tirar do armário as roupas de verão. No entanto, por vezes, esquecemo-nos de que a pele é quem mais sofre com estas alterações repentinas e com a exposição ao sol. É, por isso, importante que inclua na sua dieta alimentos que eliminem as toxinas do corpo e que, ao mesmo tempo, aumentem o fluxo sanguíneo.



Conheça aqui os cinco alimentos-chave para uma pele perfeita.





MORANGOS

Os morangos têm propriedades anti-inflamatórias e são ricos em antioxidantes e vitamina C. Trata-se de um fruto que estimula a produção de colagénio, é baixo em calorias e pode-se comer em qualquer altura do dia. Uma das formas saudáveis de comer morangos é, por exemplo, em forma de compota com sementes de chia, barrando-a numa tosta ao pequeno-almoço.





COCO

O coco é um autêntico cocktail de vitaminas e minerais bastante benéfico para a saúde e para a pele. Contém potássio, magnésio, sódio, zinco e selénio. Este último é responsável pela manutenção da elasticidade da pele. Já o zinco, contribui para a renovação celular.





ALCACHOFRA

É responsável pela estimulação da produção da bílis no fígado, prevenindo dessa forma a acumulação de gorduras não saudáveis e ajudando à depuração do nosso corpo. Tudo isso permite à nossa pele adquirir mais luminosidade. A alcachofra tem também propriedades diuréticas, facilitando a digestão e fazendo desaparecer a sensação de inchaço depois das refeições. Podemos introduzi-la na nossa alimentação através de saladas.





ENDÍVIA

Esta hortaliça é uma das maiores aliadas das pessoas com pele clara. Contém propriedades depurativas, sendo considerado um laxante natural que ajuda a fazer a digestão, e é também rica em vitamina A, ideal para manter a pele suave e regular a produção de sebo. Trata-se de um alimento baixo em calorias e relativamente fácil de cozinhar.

LIMÕES

Cítrico rico em vitamina C, é um dos alimentos que mais combate o envelhecimento prematuro da pele. Os limões potenciam a síntese do colagénio. Além disso, é considerado um alimento depurativo. A forma mais rápida e eficaz de usufruirmos dos seus benefícios é bebendo um copo de água quente com sumo de limão todas as manhãs ou uma limonada (sem açúcar) de vez em quando. É a melhor maneira de reforçar as defesas naturais do nosso corpo e de limpar a pele.