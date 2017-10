Ao todo, são 56 batons que fazem parte desta nova coleção de maquilhagem de Tom Ford. Seis dos batons têm nomes de homens e 50 nomes femininos.

O criador foi buscar inspiração a alguns dos seus célebres amigos. A linha encontra-se mesmo dividida entre as categorias ‘Boys’ e ‘Girls’. Os batons com nomes masculinos apresentam a particularidade dos tubos exteriores em tom escuro, enquanto os femininos se apresentam com os tubos brancos. Em Portugal, a linha de batons de Tom Ford costuma estar disponível no El Corte Inglés.

Na fotogaleria em cima, revelamos os principais nomes, bem como algumas das possíveis personalidades que serviram de inspiração.