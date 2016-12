Elliot Sailors | Modelo americana de 32 anos que, apesar do sucesso como modelo feminino, decidiu adoptar um look andrógino para trabalhar como modelo masculino. O objetivo é prolongar a sua carreira na moda. Mrs. Saillors é casada com um homem, é feliz com o seu corpo e não quer deixar de ser mulher.

Jillian Mercado | "My name is Jillian Mercado, I am 27 years old, live in New York City, I am in a wheelchair and I am fucking beautiful." Assim se descreve Jillian. Sofre de distrofia muscular mas não deixa que a doença a pare: fez campanhas para a Diesel e a Nordstorm e anda nas bocas do mundo da moda.