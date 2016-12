pub

O sumo verde é o talk of the town . É a revolu çã o verde!



Comecei a beber o famoso green juice h á uns bons tr ê s anos. Uma querida amiga brincava comigo, « l á vem a Filipa com a sua sopa matinal » . Tem piada, mas a realidade é que eu comecei a faz ê -lo por necessidade. O sistema digestivo era um caos, j á tinha feito tudo o que a ind ú stria farmac ê utica prop õ e e a verdade é que n ã o havia sinais de melhoras . Estudei, li muito, e foi com a Danah Mor, uma nutricionista linda e bem à frente em Portugal, que me p ô s a beber sumo verde. Comprei a melhor juicer poss í vel e entrei nisto com f é de que algo ia mudar na minha vida. E mudou.





Enchi-me de pepinos e de aipo, couve portuguesa, salsa, ma çã s verdes, lim ã o e gengibre e passei a fazer a minha « sopa » fresca matinal. Que n ã o tem nada de sopa, é um sumo fant á stico que pode ter uma textura bem fina. Verde, s ó verdes, experimente a sua combina çã o preferida desde que seja verde! E org â nicos, n ã o queremos pesticidas. Uns dias depois notei diferen ç a, o meu templo digestivo come ç ava a dar sinais de mudan ç a. Hoje nem sei o que é um dia sem sumo verde, ou, se sei, sinto logo a diferen ç a.





Afinal, que magia est á no sumo verde ? Os benef í cios s ã o muitos. Antes de mais, a maioria da popula çã o n ã o come fruta nem legumes suficientes, ou seja, n ã o recebe as vitaminas e os nutrientes essenciais de que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente. E o sumo tem as enzimas em forma de f á cil digest ã o.

Benefícios:

- Reverte os sinais de envelhecimento

- Ajuda a regular o peso

- Acaba com a obstipa çã o, um problema para muitas pessoas, em especial para as mulheres.

- Torna a pele mais clara, deixando-a com um bliss inconfund í vel, e os olhos brilhantes.

Receita:

- 1 ma çã

- 1 lim ã o

- 2 ou 3 aipos (pode ou n ã o incluir as folhas)

- 1 pepino

- 1 pouco de gengibre

- 2 folhas de couve ou um punhado de espinafre

Coloque todos os ingredientes num j uicer de boa qualidade e desfrute. uicer