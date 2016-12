Com uma inovadora seleção de produtos de beleza e perfumes, a Stradivarius desenvolveu uma coleção sem parabenos, fabricada na Europa e com um desenho muito feminino.

pub

Com base na feminilidade e romantismo que rodeiam a marca, a Stradivarius lança a sua nova linha Beauty & Fragances. Inspirada na natureza, oferece uma experiência sensorial única, e transporta-nos para um mundo de sensações mágicas, delicadas e holísticas. Todos os produtos são fabricados na Europa e são sem parabenos, por isso, são perfeitos para mulheres com qualquer tipo de pele.

Esta nova linha é composta por fragrâncias, produtos corporais de banho e maquilhagem. Todos com um packaging muito cuidado, feminino e delicado.

A coleção de Eau de toilette é composta por cinco fragrâncias, onde se combina a suavidade das notas florais e frutadas com as matérias-primas mais apreciadas da alta perfumaria francesa: Cosy Vanilla, Soft Cotton, Preppy Poppy, Lovely Apple e a verdedeira alma da Stradivarius: Our Essence, a fragrância amadeirada, aromática e envolvente que nos remete ao coração da marca, pois corresponde ao perfume das lojas Stradivarius.

Os produtos corporais e para banho dividem-se em cinco fragrâncias diferentes, associadas a cada uma das Eau de Toilette. Entre estes produtos podemos encontrar gel de banho, creme corporal, crema de mão e hair & body mist, todos eles formulados com extractos vegetais ecológicos, sem parabenos, e aptos para qualquer tipo de pele.

A linha de maquilhagem foi desenvolvida com diferentes texturas, que permitem a fácil aplicação do produto e oferecem uma longa duração. Dentro deste grupo podemos encontrar batons em três formatos diferentes (batom, gloss e lip gloss stick), sombras de olhos (em creme, lápis e pó), pós bronzeadores, blushes, máscara de pestanas e verniz para as unhas com cores tendências.

A linha Beauty & Fragances, que acaba de chegar ao mercado, está apenas disponível em algumas lojas e também online em stradivarius.com.