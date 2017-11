A grande maioria dos 140 milhões de utilizadores do Spotify acedem à aplicação exclusivamente para ouvir música. Mas o serviço de streaming sueco já expandiu a sua área de serviços e tem agora disponíveis produtos de maquilhagem, por enquanto apenas nos Estados Unidos através da parceria com a loja online MerchBar. A maquilhadora Pat McGrath, em colaboração com a cantora Maggie Lindemann, lançou a linha So Obssessed, em exclusivo na página oficial de Lindemann no Spotify.

Em comunicado oficial, McGrath lembra que "beleza, moda e música estão ligadas desde os anos 1960". Quem segue a maquilhadora no Instagram acompanha a partilha das suas inspirações e posts relacionados com os vários ícones da música, de David Bowie a Diana Ross. "Nesta era digitalmente forte para a maquilhagem, onde há um desejo de gratificação instantânea, quero alcançar as pessoas onde elas estão mais focadas", acrescenta a makeup artist.

A coleção So Obssessed é composta por três batons líquidos (€18,58), dois lápis de olhos e dois lápis de lábios (€21,12 cada) e duas paletas de sombras (€105,59 cada). Para completar, a coleção será lançada em simultâneo com o novo single Obsessed, de Lindemann, que estará disponível esta semana.