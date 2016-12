A marca britânica celebra o 160º aniversário com uma campanha cinematográfica em que narra a história do fundador da famosa gabardine.

Sienna Miller e Lily James em The Tale of Thomas Burberry

Campanha The Tale of Thomas Burberry com Lily James

Campanha The Tale of Thomas Burberry com Sienna Miller

E já há quem peça um filme, depois desta curta-metragem. É que a Burberry estreou ‘The Tale of Thomas Burberry’ no dia 1 de novembro, a nova campanha que inicia a época de natal para a marca, e que conta a história do fundador Thomas Burberry. Com um elenco de estrelas incrível - Sienna Miller, Lily James, Dominic Weste e Domhnall Gleeso - este anúncio foi escrito por Matt Charman e realizado por Asif Kapadia, premiado com um Óscar de melhor documentário.



A maquilhagem utilizada na campanha em ambas as atrizes é da coleção Burberry outono/inverno 2016-2017. Caso queira recriá-las, Sienna Miller usou os produtos de rosto Fresh Glow Luminous Fluid Base, Nude Radiance No.01, Fresh Glow Highlighting Luminous Pen, Nude Radiance No.01, Sheer Concealer, Light Beige No.01 and Soft Beige No.02, Fresh Glow Foundation, Ochre Nude No.12, Nude Powder, Ochre Nude No.12, Light Glow e o Blossom blush No.05; e para os olhos usou oito produtos: Eye Colour Contour, Rosewood No.112, Effortless Kohl Eyeliner, Storm Grey No.03 , Curve Lash Mascara, Ebony No.01, Effortless Eyebrow Definer e o Ash Brown No.03. Finalizou o look com a aplicação nos lábios dos produtos Lip Definer, Nude No.01, Lip Velvet e Nude Apricot No.401.



Lily James usou 14 elementos da coleção no rosto, os quais são, Fresh Glow Luminous Fluid Base, Nude Radiance No.01, Face Contour, Medium No.01, Fresh Glow Highlighting Luminous Pen, Nude Radiance No.01, Burberry Cashmere Concealer, Ivory No.00 and Porcelain No.01, Burberry Cashmere Foundation, Porcelain No.11, Nude Powder, Porcelain No.11, Light Glow e Earthy Blush No.07. Para os olhos apostou nos produtos Complete Eye Palette, Mocha No.02, Effortless Blendable Kohl, Chestnut Brown No.02, Cat Lashes Mascara e Jet Black No.01. Terminou os lábios com Lip Definer, Military Red No.09, Lip Velvet e Military Red No.429.