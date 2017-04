pub

Darren McGrady foi o chef pessoal da rainha Isabel II durante 11 anos e também trabalhou para a princesa Diana no Palácio de Kensington. De acordo com McGrady, o menu real não variou muito nos últimos 63 anos, desde que Isabel II se tornou rainha.





Depois de aprender num dos mais prestigiantes hotéis de Londres, o Savoy, McGrady tornou-se um dos 20 cozinheiros juniores da cozinha do Buckingham Palace. Mais tarde, ficou como chef sénior e era muitas vezes o responsável pelas refeições do castelo de Windsor aos fins de semana.





De acordo com um artigo publicado no jornal britânico The Independent, Darren McGrady terá revelado que a rainha não é uma amante de comida, ao contrário do marido, o príncipe Philip, que é capaz de ficar a comer ou a falar de comida um dia inteiro.

Vejamos então como é um dia normal na vida da rainha no que toca às suas refeições:





PEQUENO-ALMOÇO : A rainha começa o seu dia com chá e biscoitos ainda antes do pequeno-almoço propriamente dito. Geralmente toma chá natural (sem leite nem açúcar).





Depois, passa para os cereais e fruta. Os cereais podem ser Kellog’s Special K, Quaker Oats ou Weetabix. Ela gosta que os cereais sejam servidos num Tupperware porque acredita que desta forma mantêm a sua frescura.





Por vezes opta por tostas com doce. Wilkin & Sons é a marca preferida de compotas da casa real. Outras vezes, dá preferência a ovos mexidos com salmão fumado.





ANTES DO ALMOÇO : Toma um gin ou um Dubonnet (um vinho aperitivo adocicado) com uma rodela de limão e muito gelo. Consta que o gin preferido é o Gordon’s.





ALMOÇO : Esta refeição é geralmente simples e baseada em peixe com vegetais. Por exemplo, linguado grelhado com espinafres ou curgetes. Outras vezes, opta por frango com salada.



Há uma regra, no geral, que deve ser sempre tida em conta: a rainha não come batatas, arroz ou massa.





LANCHE : Tal como a maioria dos ingleses, a rainha toma o seu chá das cinco. À tarde, o chá geralmente é servido com pequenas sandes de pepino, salmão fumado, ovo e maionese, ou com fiambre e mostarda, ou ainda jam pennies (mini sanduíches de doce de morango). A acompanhar, bolachas McVitie’s, scones e outros bolinhos. Existe também um bolo de chocolate preferido da rainha e que foi escolhido também para o casamento dos Duques de Cambridge.





JANTAR : Filetes, bife, carne de veado ou faisão ou ainda salmão, provenientes das suas propriedades de Sandringham e Balmoral.





A carne é geralmente servida com molho de cogumelos, natas e whisky. Nos molhos de compra há preferência pelas marcas Lea & Perrins, HP Sauce e Heinz.





Para sobremesa, por norma a escolha recai nos morangos de Balmoral ou pêssegos de Windsor.

Para finalizar, mas nem sempre, um pouco de chocolate. A rainha adora tabletes de marcas como a Walker, Bendicks, Prestat, Cadbury ou Nestlé.





Para terminar o dia, uma taça de champanhe (Bollinger, Lanson ou Krug).