Rosto&Corpo Sardas sem fim No início do século as revistas femininas diziam que deviamos escondê-las mas o fenómeno Twiggy, em plena década de 60, levou mulheres de todo o mundo a mudar de ideias e a desenhá-las a lápis na pele. Nunca perderam o encanto, mas parece que agora a Moda o redescobriu - e a Beleza volta a querer explorar o seu mistério.