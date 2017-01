pub

Depois de Alicia Keys, Salma Hayek foi a mais recente celebridade a aderir ao movimento #nomakeup. Mesmo tendo 50 anos, a atriz veio provar que a idade não é um posto, provando que a beleza da mulher é intemporal, tornando-se mais natural e realçada quando não usa maquilhagem.

Quando tirou as fotos, não teve nada em atenção. Os seus cabelos escuros, longos e despenteados, com um olhar hipnotizante sem maquilhagem, penetraram na admiração dos seus fãs, gabando-a da coragem de uma figura pública aderir a um movimento destes.



Já participou em diversos filmes, ao lado de grandes nomes do cinema. A sua próxima comédia "Ao Jantar com Beatriz" vai estrear brevemente nos grandes ecrãs.





