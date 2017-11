Conhecida há mais de 30 anos pela sua singularidade, a atriz e modelo espanhola Rossy de Palma é um ícone da moda e das artes. Por isso, é mais do que esperado que esta colaboração com a M.A.C seja tão irreverente quanto a sua personalidade.

A linha conta com 22 produtos e inclui batons, glosses, paletas de sombras, blush, pó finalizador, glitter corporal (claro!) e pestanas postiças. As embalagens são pequenas peças de arte, que revelam partes do rosto de Rossy separadamente. Em comunicado, a atriz conta que se inspirou no Surrealismo para desconstruir o próprio rosto e criar a coleção. "Foi um processo muito interessante destacar os olhos, o nariz e a boca desta maneira. Adoro o acabamento dourado de cada peça e o tom animado que têm", afirma.

Os produtos da nova coleção permitem jogar com várias combinações possíveis e estão disponíveis em pontos de venda M.A.C selecionados.