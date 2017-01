A Rituals acaba de revelar a mais recente coleção de maquilhagem inspirada nos rituais de beleza de uma das mais poderosas mulheres do mundo antigo: Cleópatra. Descubra o poder das pedras puras pulverizadas com a equilibrante ametista, o energizante ruby e a luminosa safira para acentuar a sua beleza natural.A nova coleção de maquilhagem inclui produtos para rosto, lábios e olhos, que vão permitir criar o seu visual de assinatura. O pó de efeito bronzeador, que vem agora numa nova deslumbrante embalagem, foi atualizado com duas novas cores, além de um brilho para uma luminosidade natural.Também o blush, a base, o iluminador, o gloss e o brilho para os lábios estão agora disponíveis em novas fantásticas cores. Um dos produtos best seller que foi renovado foi o batom de longa duração, que está disponível em 10 atraentes cores. Veja-os acima.