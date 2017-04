pub

Express Your Soul – foi assim que a Rituals definiu a nova coleção de verão, que chega em edição limitada. Na origem do conceito está uma parceria com uma das mais famosas artistas de rua internacionais, MadC, que fez da sua paixão por esta arte a sua forma de expressão vital. Durante o processo criativo, a artista encontrou inspiração no tema Express Your Soul. "Foi totalmente novo para mim pintar de acordo com uma fragrância. Eu tinha a amostra da coleção Express your Soul e todo o meu estúdio estava imerso num refrescante aroma de verão. Fechei os olhos e imaginei as cores, inspirada nesse aroma. Com essa inspiração, pintei diversas camadas todos os dias", revela MadC, no comunicado à imprensa.





À base de propriedades revigorantes da verbena com o aroma floral e cítrico do petitgrain, a coleção é fresca e revitalizante. Express Your Soul é composta por um Sugar Body Scrub, especialmente desenvolvido para nutrir e revitalizar a pele; o Caring Shower Oil e o Foaming Shower Gel, indicados para hidratar a pele durante o banho, depois da praia; e o Shimmering Body Cream para nutrir a pele em profundidade. A coleção tem um plus: o Bed & Body Mist que confere à pele uma refrescante sensação de verão.





Da coleção fazem ainda parte um bloco de notas desenhado pela artista MadC, os Home Fragrance Sticks para aromatizar a casa e um novo chá gelado, o Cold Brew Iced-Tea, sem açúcar, especialmente pensado para refrescarmos de forma saudável os dias quentes de verão.





Veja o vídeo da campanha, abaixo.