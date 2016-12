My Destiny, a nova coleção da Oriflame, é recomendada por Rita Pereira, embaixadora da marca em Portugal.

Rita Pereira para Oriflame: My Destiny

A nova coleção da Oriflame, chamada My Destiny, promete captar o espírito singular de cada mulher e proporcionar-lhe a confiança para seguir o seu próprio caminho.





Da coleção, destaca-se a nova fragrância, Eau de Parfum My Destiny, intensa e inebriante, com notas iniciais de Flor de Lótus, um coração feminino de Pétalas de Peónia, terminando com o requintado Patchouli. A Turmalina foi ainda selecionada como ingrediente-chave pela energia rara que os seus cristais têm, que estimula a sensação de autoconfiança e a criatividade. Os cristais surgem em diferentes cores, pelo que não existem duas pedras iguais - sendo esta uma excelente metáfora sobre o facto de sermos todos diferentes e únicos.





Únicos são também os frascos, que apresentam cada um deles um padrão diferente (algo de inédito no mundo das fragrâncias).





Percorra a galeria e conheça os novos produtos e a campanha protagonizada por Rita Pereira.