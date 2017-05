REGULAMENTO

1. O Prémio Máxima Beleza e Perfumes 2018 visa distinguir os melhores produtos e serviços de cosmética e fragrâncias lançados no mercado português em 2017.



2. A eleição é realizada por um júri composto da seguinte forma:





2.1. Júri permanente - Vota em todas as categorias

- Fernanda Soares, directora da revista Máxima (Presidente do Júri)

- Carolina Silva, Editora de Beleza da Revista Máxima

- Rita Lúcio Martins, Chefe de redacção e Editora Online da Máxima

- Marta Bonilla Rodriguez, Chefe de redacção e Editora de Beleza da revista Woman, Espanha

Morada: Orduña, 3. 28034 MADRID





2.2. Júri honorário - Vota nas respetivas áreas de expertise





- Joana Moreira (Maquilhadora e hairstylist) - Vota cabelos e maquilhagem

- Manuela Cochito (Dermatologista) - Vota rosto, corpo e solares

- Lourenço de Lucena (perfumista) - Vota perfume masculino e perfume feminino

Nota: Caso os produtos a inscrever não sejam lançados simultaneamente em Portugal, Espanha e França, as marcas devem contactar os membros do júri sediados nestes países (Marta Bonilla Rodriguez e Brigitte Papin) e enviar a respectiva informação.

Para obter as moradas dos membros do júri honorário, contacte por favor

3. As categorias a concurso são as seguintes:

1) Rosto - Cuidados Quotidianos. Hidratantes e produtos de higiene e cuidado diário.

2) Rosto - Cuidados Específicos. Cuidados específicos, máscaras, ampolas, esfoliantes, entre outros.

3) Rosto – Olhos . Produtos específicos para tratar o contorno de olhos, papos e olheiras ou tratamentos para pestanas.

4) Maquilhagem – Pele. Bases, BB Creams, CC Creams, pós compactos e soltos, etc.

5) Maquilhagem – Olhos. Máscaras, eyeliners, correctores de olheiras e sombras

6) Maquilhagem – Lábios. Batons, bálsamos e lápis de contorno de lábios.

7) Corpo - Cuidados quotidianos. Hidratantes corporais, produtos de higiene diária.

8) Corpo - Cuidados específicos. Anticelulíticos, refirmantes, séruns, anti-estrias, entre outros.

9) Mãos e Pés. Vernizes, produtos de tratamento e embelezamento de mãos e pés.

10) Solares. Autobronzeadores, protetores de r osto, corpo e cabelos, after-sun, preparadores de bronzeado.

11) Cabelos - Cuidados quotidianos. Champôs e condicionadores.

12) Cabelos - Cuidados específicos . Máscaras, séruns, tónicos, óleos e produtos de styling.

13 ) Gadgets. Aparelhos portáteis para rosto, corpo e cabelos, de utilização não profissional.

14) Ideia luminosa. Invenção extraordinária, um produto prático, inteligente, ou para várias zonas do corpo.

15) Perfume feminino

16) Perfume masculino

17) Serviço estrela. Novo procedimento de medicina estética, técnica de coloração, ou massagem.

18) Prémio Revelação. Marca lançada no mercado português durante o ano de 2017

19) Prémio especial do leitor.

Será colocada a votação uma selecção de produtos na categoria ROSTO em

www.maxima.pt

durante as primeiras semanas de 2018





5.

PRÉMIO MÁXIMA DE BELEZA E PERFUMES 2018 deverão submeter por escrito, até à data limite supra, todos os Produtos de Cosmética e Perfumes enviados à apreciação do júri durante o ano de 2017, através do respectivo . As empresas concorrentes aodeverão submeter por escrito, até à data limite supra, todos os Produtos de Cosmética e Perfumes enviados à apreciação do júri durante o ano de 2017, através do respectivo FORMULÁRIO

Para os prémios relativos a serviços, o próprio concorrente deverá inscrever-se no prémio e disponibilizar o serviço a concurso.

4. Serão apreciados e avaliados em concurso pelo júri todos os Produtos de Cosmética e Perfumes que, pertencendo às categorias indicadas, tenham sido postos à venda pela primeira vez em Portugal durante o ano de 2017 e enviados ou entregues atempadamente e ao longo do ano, até, a todos os membros do júri. Estes Produtos e Perfumes deverão ser acompanhados do conjunto de informações técnicas a eles relativos (press release).