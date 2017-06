Em 1887, os alemães Ferdinand Claus e Georges Schweder uniram-se para construir uma fábrica de sabonetes e fragrâncias, a primeira em toda a Península Ibérica. Com a criação da Claus Porto revolucionaram a indústria da Beleza, democratizando-a.



130 anos mais tarde, a marca conseguiu reinventar-se, sem nunca se esquecer da sua identidade e essência ? e, talvez por isso, voltar à cidade onde nasceu faz todo o sentido. "Escolhemos a Rua das Flores, em pleno centro histórico do Porto, pelo seu charme intemporal, em tudo semelhante ao da Claus Porto", avança Francisco Neto, CEO da marca, num comunicado divulgado à imprensa, acrescentando que "é com um orgulho enorme que apresentamos finalmente a Claus Porto à cidade que lhe deu vida e nome".



A marca chamou ao novo espaço loja-museu porque, além de aglomerar todas as coleções da Claus Porto, também vem recuperar a tradição e a herança da casa centenária nos três pisos pensados pelo arquiteto João Mendes Ribeiro. Nas paredes acumulam-se peças, imagens e fotografias resgatadas de um extenso arquivo, apenas um dos muitos capítulos da história da marca. No primeiro piso da loja há uma bancada em mármore ondem podem ser testados todos os produtos e aos sábados há a possibilidade de experimentar os cuidados masculinos da Claus Porto no serviço de barbearia tradicional.



O terceiro piso (que tem uma vista imperdível para a Sé do Porto) vai receber workshops que ensinam a fazer sabonetes e a criar perfumes, além de verdadeiras aulas práticas de história, que recordam como eram produzidos os rótulos e embalagens da marca há mais de um século.