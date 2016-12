Soin Anti-Âge Global à la rose, duo de patches para os olhos, €55, Dr. Renaud, na Douglas | Com ácido hialurónico e colagénio, estes patches diminuem as rídulas e rugas, atenuam as vermelhidões e iluminam o contorno dos olhos.

Eyes-Absolute, cuidado de contorno dos olhos 6-em-1, €81, Filorga | Reproduzindo os resultados de uma intervenção, este creme 6- -em-1 conta com ingredientes ativos que inibem o envelhecimento e as rugas, aumentam a luminosidade, enquanto o seu aplicador metálico ajuda a reduzir olheiras e papos, refresca e levanta as pálpebras.

1. Hidrate os olhos. Não apenas com cremes no contorno, mas com gotas lubrificantes. É particularmente importante fazê-lo quando sente os olhos secos.

pub

Ainda acha que a sua pele pode passar incólume pelo tempo apenas com um bom creme hidratante, certo? Errado! A rotina de cuidado da pele tem vários passos e, quanto menos fizer, menores serão os resultados visíveis. Chamamos a atenção para uma zona muito particular e sensível do rosto que, se não estiver bem tratada, pode ser responsável pelo aspeto envelhecido e cansado de todo o rosto. Estudos revelam que, juntamente com a qualidade da pele, a aparência do olhar é a característica que mais contribui para a perceção da idade de uma pessoa, do ponto de vista das outras pessoas. Segundo um estudo efetuado pela Filorga em parceria com o IFOP (Institut Français d’Opinion Publique), onde foram entrevistadas 1000 mulheres entre os 35 e os 65 anos, menos de 7% está satisfeita com o seu contorno de olhos, e a Lierac identificou ainda que 80% das mulheres queixa-se de uma expressão negativa do seu olhar, que afeta todo o rosto. Estes números elevados são surpreendentes tendo em conta as respostas já avançadas tanto da medicina estética como da cosmética, o que deixa transparecer algumas dúvidas na hora de escolher os produtos adequados para cada situação. Os cremes para o contorno dos olhos são autênticos milagreiros quando o tema é rejuvenescer. Seja para hidratar, levantar ou despertar o olhar, este pequeno produto é uma mais-valia no quotidiano. Damos-lhe os mais recentes essenciais para contornar os maiores problemas desta zona.

Regras para um olhar mais bonitO PRESTE ATENÇÃO AOS INGREDIENTES DOS CREMES



As versões com ácidos devem ser usadas à noite porque podem deixar a pele mais sensível à luz ultravioleta e causar manchas, enquanto que, durante o dia, a recomendação é que sejam usados cremes com filtro solar, pois protegem a pele contra os danos do sol.



NA HORA DE COMPRAR Leia os rótulos e identifique se a fórmula é derma e oftalmologicamente testada e experimente na mão para verificar se a textura é do seu agrado.

O panorama geral

Nesta área extremamente fina, a capacidade de autorregeneração é menor do que no resto do rosto. Há uma reserva reduzida de células estaminais na derme e na epiderme do contorno dos olhos, o que contribui para a acumulação de sinais de envelhecimento, prematuramente. São as rugas, as pálpebras relaxadas, os papos e as olheiras, as manchas e a pele menos firme que, individualmente, são preocupantes, mas que, combinadas, dão um olhar triste e apagado a todo o rosto.