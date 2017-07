Depois de um ano a trabalhar no projeto, acaba de ser lançado pela Faculdade de Farmácia do Porto um novo site de resposta às dúvidas dos consumidores sobre produtos de cosmética. O Portal InfoCosméticos (PiC) foi desenvolvido pela faculdade com o apoio do Infarmed e da Ordem dos Farmacêuticos, e quer aumentar a literacia em relação ao uso de produtos cosméticos.Segundo a nota de imprensa divulgada pela agência Lusa, Isabel Almeida, coordenadora do projeto, diz que na nova plataforma online é possível encontrar "informação e respostas a questões que vão desde a maquilhagem para rosto até à composição dos champôs". O recém-lançado site é sobretudo dirigido aos consumidores, mas vem também aprofundar o conhecimento dos profissionais sobre os mais diferentes produtos.