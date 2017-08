Missão número um: hidratar

Para evitar que a pele comece a descamar, o ideal é mantê-la hidratada. Se a preguiça (ou a falta de tempo) fala mais alto do que a obrigação de aplicar creme hidratante todos os dias, há outras alternativas a considerar, como o gel duche hidratante da Nivea ou um óleo, que se espalha facilmente com a pele ainda molhada. A Nuxe tem uma nova versão do já icónico Huile Prodigieuse, o Or (ouro) que dá brilho à pele dourada pelo sol – e pode aplicá-lo no corpo, no rosto e nas pontas do cabelo.

Água fria!

Os banhos de imersão e os duches de água quente aceleram a descamação da pele – e não custa adiá-los para os dias frios de inverno. Os duches rápidos de água gelada vão ajudar a manter o bronzeado por mais tempo.

Já conhece os beta-carotenos?

O que comemos também influencia a aparência da pele e os beta-carotenos são os melhores aliados prolongar o bronzeado. Onde os encontramos? Já existem em cápsulas nas lojas de produtos naturais como o Celeiro, mas é sempre preferível procurar fontes naturais dos nutrientes. As cenouras, os alperces, a manga e a batata-doce são alguns dos alimentos mais ricos em beta-carotenos.

Autobronzeadores e prolongadores do bronzeado

Desde as toalhitas autobronzeadoras da Vichy (vale mesmo a pena experimentar) aos cremes hidratantes que dão à pele um bronzeado gradual, a indústria da beleza já conseguiu desenvolver produtos que estimulam a melanina sem que o bronzeado fique alaranjado ou pareça artificial. Se não quer expor a pele ao sol, esta pode ser uma das melhores opções.

Solário?

É controverso, mas alguns dermatologistas defendem que, se não se exagerar, a exposição aos raios ultravioleta no solário é mais controlada e, por isso, menos prejudicial, do que o sol do meio-dia. Pode ser uma opção para prolongar o bronzeado durante o inverno, mas escolha sempre um espaço de confiança – veja se as máquinas são novas e se os técnicos especializados lhe dão todas as informações para que faça a sessão com segurança. Onde fazer? No SunStudio, mesmo no centro de Cascais.