Em entrevista ao The Cut, a revista do The New York Times, Natalie Portman explicou que sofria de acne tardia até ter deixado de ser vegetariana para se tornar vegan – isto é, já não comia carne nem peixe (além de não beber nada com álcool), mas excluiu também da sua dieta os ovos e os produtos lácteos.

Segundo os resultados de um estudo publicado pela Academia Americana de Dermatologia, todos os alimentos que provocam a subida do índice glicémico (ou seja, picos de açúcar na corrente sanguínea), como os doces e refrigerantes, podem afetar a saúde cutânea e ter alguma relação com a acne adulta – não com o seu aparecimento mas com a sua melhoria ou agravamento quando o problema já existe. Está também provado que o leite pode piorar casos de acne, por conter hormonas animais na sua composição e poder desequilibrar o sistema hormonal. No entanto, o mesmo não se aplica ao consumo de queijos e iogurtes: ainda que os estudos realizados tenham amostras reduzidas e, por isso, resultados pouco conclusivos, nenhum dos testes realizados levou os grupos científicos da Academia Americana de Dermatologia a concluir que outros lacticínios (a não ser, claro, o leite) agravavam o estado da pele de pacientes com acne.

Por outro lado, o mesmo estudo prova que peixes gordos (como o salmão, por exemplo), ricos em ómega 3, vão ajudar a combater a inflamação da pele, o que ajuda no combate da acne, mas é uma informação que surge no sentido contrário à teoria de Natalie Portman. Para já, sabe-se que uma alimentação saudável e rica em legumes, fruta e antioxidantes se reflete na saúde e no aspeto da pele.