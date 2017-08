Para Natalie Portman o mais importante é o cuidado diário e por isso não despensa o uso do creme de noite e de dia. Em entrevista à revista Telva, a atriz conta ainda não gosta de usar muita maquilhagem e prefere um look natural, que consegue ao aplicar corretor de olheiras, máscara de pestanas e batons em tons claros (apesar de dizer que gosta de usar batons com tons mais escuros se sair à noite).

A atriz revela também que desde que foi mãe que o tempo para tratamentos de beleza é muito pouco e, por isso, considera indispensável retirar toda a maquilhagem ao fim do dia e, depois, passar um creme hidratante pela pele do rosto.

Além da pele, a atriz também cuida do cabelo para que tenha um aspeto saudável e brilhante, sem que nunca pareça artificial. Para isso usa simplesmente champô e condicionador e, para conseguir manter os caracóis naturais do seu cabelo, usa um apanhado durante a noite.