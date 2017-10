Os dois atores surgem nas ruas de Nápoles, a dançar, a comer e a interagir com os locais, nos vídeos produzidos pelo italiano Matteo Garrone que promovem as novas fragrâncias Dolce & Gabbana, The One Eau de Parfum e The Onde For Men, criadas pelo perfumista Michel Girald.

Clarke, feminina e encantadora, foi escolhida para representar o perfume que se assemelha à sua personalidade "divertida, espontânea e cheia de vida", como afirmaram os fundadores da casa italiana, Domenico Dolce e Stefano Gabbana. A ela junta-se o ator que interpreta a personagem de John Snow, num visual elegante e tão sexy quanto a marca italiana.