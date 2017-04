Se as 8 horas diárias de sono são uma miragem para si, então vai ter mesmo de experimentar as novas máscaras faciais da Primark!

São produzidas na Coreia e são uma excelente opção para quem não tem tempo de ir até ao Spa. As máscaras estão disponíveis nas versões de amora, ideal para uma limpeza profunda e com efeito iluminador, abacate para hidratar e eliminar as toxinas, argila com agentes calmantes e esfoliantes e pepino, um excelente aliado no combate à vermelhidão e sinais de stress.



Os preços variam entre €1 e €1,5 (cada).