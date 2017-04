Os melhores produtos do ano de 2016, eleitos pela Máxima na cerimónia de entrega de prémios que decorreu no Páteo da Galé, em Lisboa.

19. Prémio Especial do Leitor: Slow Âge (daily care targeting developing signs of ageing), Vichy

10. Solares | Roll On Sun Lotion Kids SPF50, Nivea

6. Maquilhagem - Lábios | Melted Matte Liquified Matte Longwear Lipstick, Too Faced, na Sephora - ex-aquo

5. Maquilhagem - Olhos | The Brow Collection, Benefit

2. Rosto - Cuidados Quotidianos | Slow Âge (daily care targeting developing signs of ageing), Vichy - ex-aquo

A Revista Máxima distingue todos os anos os melhores produtos beleza do mercado. O júri, constituído por Fernanda Soares (Presidente do Júri) , Carolina Silva (Editora de Beleza da revista Máxima) , Pilar Diogo , Marta Bonilla Rodriguez (Chefe de Redação e Editora de Beleza da revista Woman, Espanha) , Brigitte Papin (Editora de Beleza da revista Madame Figaro, França), avaliou cuidadosamente os produtos lançados no mercado português durante o ano de 2016.





Este ano, a cerimónia decorreu no Páteo da Galé em Lisboa, e foi apresentada por Ana Catarina Afonso.