Trata-se do CC Crème à la Centella Asiática, da Erborian. A marca, já conhecida pela qualidade e inovação dos seus BB e CC Creams, juntou-se à cosmética coreana para formar o creme que se adapta à tonalidade da pele. Com esta fórmula já não se vai enganar no tom. Escolha apenas entre o "claro" e o "bronzeado" e deixe o creme fazer o resto do trabalho. Disfarça as imperfeições, regula o brilho e protege dos raios UV. Por outras palavras, este hidratante é um filtro do Instagram.

O segredo é o seu ingrediente principal, a centelha asiática, uma planta medicinal que tem propriedades cicatrizantes e calmantes e que ainda estimula a formação de colagénio, ou seja, trava o envelhecimento cutâneo. Os produtos da marca francesa estão à venda nas lojas Sephora, Douglas e outras perfumarias e farmácias.