O que é que as duas irmãs têm em comum? Ser o rosto da nova fórmula da System Professional é uma das referências que as une.

A marca de cuidados capilares System Professional acaba de revelar os nomes das novas embaixadoras Poppy e Chloé Delevingne. As irmãs, ambas ligadas aos mundos da moda e da beleza, são o rosto da nova linha da marca, que marca a diferença pelo complexo EnergyCode - a fórmula 'mágica' que possibilita 174.000.000 combinações de produtos para um cabelo saudável.

"Como irmãs, Poppy e Chloé partilham muitas semelhanças. Mas cada uma delas tem necessidades de cabelo muito diferentes", afirma Alberto Uncini, Diretor Global de Marca da System Professional, "Existe uma evidência científica, o seu cabelo é tão único como a sua impressão digital. Ao oferecer este nível de ultra personalização, System Professional está a mudar a forma de ver o cabelo, transportando-o para um espaço totalmente novo. Isto significa que o cabelo se sente cheio de energia: recetivo e brilhante, com corpo e luz ao mesmo tempo. É a sensação de voltar a ter o cabelo virgem", revela Uncini.





"A Poppy é uma das pessoas mais próximas de mim em todo o mundo. Embora tenhamos vidas diferentes, partilhamos muitas semelhanças, por isso surpreendeu-nos muito ver os resultados do nosso diagnóstico de EnergyCode" revela a irmã mais nova, Chloé, em comunicado de impresa. "Gosto de não ser classificada pela minha cor ou textura de cabelo. Não sou um cabelo loiro, ondulado ou com madeixas…sou simplesmente a Poppy e estes são os produtos que melhor se adaptam às necessidades do meu cabelo" afirma Poppy.