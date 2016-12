pub

O tom pastel é uma das tendências de cabelos para esta temporada. Deixamos o ombré no verão e, nesta temporada de outono, assumimos tons irreverentes como o rosa e o branco.



Mas recuamos no tempo: em 1967, a icónica estrela de cinema que marcou a década de 70, Brigitte Bardot, pintava o cabelo de cor de rosa para o filme Two Weeks in September. Foi um sucesso (o cabelo, e o filme). Depois, seguiu-se supermodelo Kate Moss nos anos 90, a cantora Gwen Stefani no início do milénio e por aí a fora.



Katy Perry, Cara Delevigne, Rachel McAdms, Demi Lovato, entre outras. A tendência é apostar no rosa claro, um tom pastel que não tira protagonismo ao rosto mas que o embeleza.