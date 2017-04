Muito se fala de exercício e tanto se esquece a importância que os pés têm não só no equilíbrio como no bem-estar geral. Fomos investigar.

3. Barra 2x4: são exercícios que se realizam em cima de uma barra (ou podem ser feitos no chão), onde se trabalha principalmente a mobilidade e o alinhamento dos pés, através da elevação dos calcanhares e de uma correta distribuição do peso sobre os pés.

"Dê a uma mulher o par de sapatos certo e ela conquistará o mundo", dizia Marilyn Monroe sobre a sua obsessão por sapatos. Se esmiuçarmos a frase, facilmente concluímos que a atriz não estava longe da verdade. Inês Moreira, instrutora de Pilates, explica porquê: "Como passamos a maior parte do dia calçados, é fundamental escolher sapatos de boa qualidade e confortáveis, que nos permitam uma boa mobilidade e um apoio adequado para o pé." Mas isso não basta. "Exercitar os pés, sempre que possível andar descalço, evitar o uso excessivo de saltos altos e caminhar de forma correta" são algumas das coisas que devemos fazer diariamente, acrescenta.





Os pés são fundamentais para regular o equilíbrio, a força e a resistência de todos os outros membros. "São a nossa base e o nosso apoio, sendo com eles que nos movemos e estamos em contacto com o solo. É fundamental ter uns pés fortes, flexíveis e saudáveis, para que eles possam desenvolver as suas diversas funções de forma eficaz. Quando os pés têm um apoio incorreto, um mau alinhamento ou mesmo alguma lesão, podem causar problemas a nível postural, influenciando toda a nossa estrutura e criando desequilíbrios no corpo", afirma Inês. Mas será que nos focamos neles quando estamos a treinar, seja numa aula de Pilates, por exemplo, ou num treino de outdoor, como o crossfit?





No método Pilates, idealizado pelo visionário Joseph Pilates, existem estruturas pensadas e adaptadas para fortalecer, alongar e alinhar os pés, que podem servir para prevenir problemas desenvolvidos ao caminhar ou mesmo o desalinhamento da coluna. "Pilates pensava em trabalhar não só o fortalecimento e o alinhamento mas também na necessidade de se estimular os diferentes pontos do pé", explica a instrutora. O que nos leva à técnica curativa da Reflexologia, que consiste em estimular vários pontos ? quer das mãos, quer dos pés ? com ligações fundamentais a todo o corpo. Tanto no Pilates como na Reflexologia, através dos pés é possível atuar em todas as regiões e órgãos do corpo humano, reduzir tensões e melhorar a circulação sanguínea.





Inteiramente ligada à medicina terapêutica e com mais de 5 mil anos de existência na China (ainda que as primeiras referências visuais à técnica tenham surgido no Egito), a Reflexologia defende que tudo começa nos pés. Por isso, e para alguns terapeutas, tem uma ação positiva nas três dimensões do ser humano: fisiológica, psicológica e espiritual. Dito isto, estaremos a passar ao lado de um fator-chave para o nosso equilíbrio emocional? Possivelmente.





A boa notícia é que podemos exercitar os pés em qualquer lado, a qualquer hora, com pequenas mudanças ao longo do dia. Caminhar em bicos de pés por uns minutos é um bom exercício, tal como flexionar os pés com pequenos movimentos de abrir e fechar os dedos quando está, por exemplo, sentada à secretária. Podemos mesmo chegar a divertir-nos à séria: alguma vez lhe aconteceu estar no sofá, a jogar às palavras cruzadas, e cair-lhe o lápis? Da próxima, e se estiver descalça, experimente apanhá-lo com os dedos dos pés. Sim, testámos ? é um desafio e tem tudo menos o glam de uma Cinderela. Mas se resulta, nós alinhamos, certo?

Por Rita Silva Avelar