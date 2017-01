Há uma tendência em expansão que não passa despercebida no mundo dos perfumes. As fragrâncias estão a sair do seu circuito habitual, para declinações alternativas ao spray. Se está à procura de uma versão original de um aroma, espreite as nossas sugestões.

4. E ainda... | Neroli Portofino All Over Body Spay, 150 ml, 52€, Tom Ford

1. Perfumes sólidos





Os perfumes sólidos são utilizados desde o Antigo Egito e têm uma base em cera que é inicialmente derretida, em vez dos líquidos que contam com uma mistura de álcool e de água. É uma ótima opção para levar em viagem ou na carteira, já que habitualmente são muito portáteis e podem ser aplicados com um dedo ou com um cotonete, mas saiba que, por vezes, as notas mais profundas demoram mais a evidenciar-se nos perfumes sólidos.







2. Óleos perfumados





O óleo perfumado contém a concentração mais elevada de óleo aromático sem ter água ou álcool adicionados. Sobre as novas versões em óleo dos seus primeiros perfumes, Louboutin explica que queria "evocar o mistério e a opulência do perfume, enquanto se renova a maneira como os óleos preciosos eram apreciados no passado".







3. Perfumes para o cabelo





Símbolos de sensualidade em qualquer mulher, os cabelos deixam um rasto aromático através do constante movimento. Apostar num perfume para os cabelos da sua fragrância preferida pode ser uma alternativa para quem não adora colocar o perfume na pele, mas pode ser igualmente conjugado com a aplicação da fragrância no pescoço para quem prefere aumentar a intensidade do aroma.







