Depois da temporada de excessos que a época festiva, inevitavelmente, provoca, há que desintoxicar a mente e o corpo de todos os excessos da época que passou, e a pele do rosto é particularmente sensível a este desgaste. A pensar nisso, a Perfumes & Companhia criou o plano de beleza "Skincare & Me", enquadrado num Programa de Reequilíbrio da Pele, para melhorar a pele de todas as mulheres.