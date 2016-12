pub





Cotril reuniu um top 3 dos penteados mais badalados para entrar em 2017:

1. Look de Princesa - Crimped Messy Hair: Lave o cabelo com champô e coloque uma máscara hidrantante. Passe por água e de seguida aplique uma noz de Creative Walk Untitled ao longo do cabelo e nas pontas. Seque com o secador. Pegue em pequenas madeixas, aplique Creative Walk Wind e com a ajuda do modelador térmico envolva os comprimentos e faça um movimento de onda deixando a ponta lisa. Finalize com CreativeWalk Dust criando um movimento desconstruído. Agora sim, está pronta para brilhar!

2. Look Wild - Metro Rebel Girl: Lave o cabelo com champô e aplique o condicionador. Repita o processo do primeiro look e passe por água. Seque o cabelo com a toalha e aplique 3 a 4 gotas de óleo CreativeWalk Color Care para desembaraçar. Seque com o secador. Por fim, aplique CreativeWalk Spider nas pontas e faça novamente o movimento com os dedos para um efeito rebelde.

3. Look Coque - Messy Up Do: Lave o cabelo com um champô de volume e aplique o condicionador normalmente. Passe por água, e seque com o secador até ao cabelo estar 100% seco. Com a ajuda do spray CreativeWalk Wind faça um rabo-de-cavalo e em movimentos circulares prenda o cabelo em forma de coque. Desmanche suavemente o coque e aplique pequenas quantidades de CreativeWalk Dust para conferir textura e um aspeto despenteado ao seu penteado. Desmanche também suavemente a área periférica ao coque apenas nas zonas laterais e posteriores até obter o efeito desconstruído desejado. Agora, arrase e divirta-se!