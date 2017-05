Para que possa desfrutar do sol em segurança, a Máxima dá-lhe a conhecer os produtos e as novidades da linha solar da marca espanhola.

pub

Conhecida pelas suas soluções inovadoras, a ISDIN oferece opções de tratamento, proteção e regeneração da pele. Além da linha Fotoprotector, que se destina a todos os tipos de pele, a marca conta ainda com os produtos FotoUltra, que visam atender às necessidades dermatológicas mais específicas, e com a gama Eryfotona, usada na prevenção e reparação dos danos actínicos.





Entre as novidades estão o primeiro protetor solar com base aquosa, o Fotoprotector Fusion Water, e o Wet Skin, o primeiro spray que se mantém transparente, mesmo após a sua aplicação na pele.





A linha conta ainda com protetores faciais, loções corporais e de tratamento, produtos after sun, intensificadores do bronzeado, hidratantes e com a gama Pedriatics, desenvolvida exclusivamente de acordo com as necessidades e características inerentes ao comportamento dos mais novos.