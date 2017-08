Com o nome 24/7 a coleção de maquilhagem conta com 40 tons de batons, 5 lápis de olhos, 11 lápis de lábios, 1 rímel e 3 paletes de sombras. Pat MacGrath escolheu o Instagram para revelar a notícia, mostrando as paletes de sombras e alguns batons em tom mate. A coleção conta com cores fortes entre o roxo, o verde ou o vermelho e tons mais pastéis como o bege e o rosa.

Esta já não é a primeira coleção da maquilhadora (nova editora de Beleza at-large da Vogue inglesa), que já apresentou uma coleção de batons e sombras para os olhos, que esgotou em poucos dias.

Aos 47 anos, a maquilhadora Pat MacGrath é uma das mais respeitadas da indústria, criando os visuais dos desfiles de marcas como a Prada, Givenchy, Versace e Dolce & Gabbana.

A coleção estará disponível nas lojas Sephora a partir de 16 de setembro.