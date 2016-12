pub

Inspiradas nas rotinas de beleza das mulheres orientais, este ano presenciamos um aumento gradual de lançamentos de máscaras em tecido.

Top 5 Máscaras faciais

Adaptam-se perfeitamente aos contornos faciais, convertendo-se numa segunda pele, e potenciam a penetração dos ingredientes ativos impregnados na máscara. Siga as instruções do tempo de pose, retire-a e espalhe o que sobrar do sérum em todo o rosto. Faça-o preferencialmente à noite e escolha o modelo indicado para a necessidade específica da sua pele, que pode variar: há específicas para peles sensíveis, hidratantes, anti-manchas, matificantes para peles oleosas, etc. Para o sensível contorno dos olhos, há ainda uma outra solução prática e eficaz para combater a fadiga e a desidratação. Os patches podem ser levados para todo o lado, e durante os 10-15 minutos de tempo de pose pode aproveitar para desempenhar outras tarefas, apesar de o ideal ser aproveitar para relaxar no sofá.